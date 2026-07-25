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Euro banknotlar tamamen değişiyor: 10 tasarım için oylama başladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yeni euro banknotları için bin 200'den fazla önerinin arasından seçilen 10 finalisti tanıttı. Yeni tasarımlar halk oylamasına sunuldu. Avrupalılar kullanacakları euro banknotlarını kendisi seçiyor.

Euro banknotlar tamamen değişiyor: 10 tasarım için oylama başladı - Sayfa 1

10 Finalist Tasarım Açıklandı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, değerlendirme sürecinin ardından belirlenen 10 finalist tasarımı kamuoyuyla paylaştı. Bin 200’ü aşkın başvurunun incelendiği süreçte, Avrupa’nın kültürel mirası ile doğal zenginliklerini yansıtan temaların öne çıktığı ifade edildi.

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Euro banknotlar tamamen değişiyor: 10 tasarım için oylama başladı - Sayfa 2

Finalist tasarımların ana temalarından biri, Avrupa'nın bilim, sanat, edebiyat ve müzik tarihine yön vermiş önemli isimlerini öne çıkarırken; diğer tema ise kıtanın zengin biyolojik çeşitliliğini ve doğal mirasını yansıtıyor.

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Euro banknotlar tamamen değişiyor: 10 tasarım için oylama başladı - Sayfa 3

Kültür Temasında 6 Büyük Tarihi Figür

Kültür temalı tasarım seçeneğinde, Avrupa'nın bilim, sanat, edebiyat ve müzik alanlarında iz bırakan altı önemli tarihi isim yer alıyor.

  • 5 euroda, dünyaca ünlü Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas,
  • 10 euroluk banknotta, Alman besteci Ludwig van Beethoven,
  • 20 euroluk banknotta, Nobel ödüllü bilim insanı Marie Curie,
  • 50 euroda, Don Kişot eserinin yazarı Miguel de Cervantes,
  • 100 euroluk banknotta, Rönesans döneminin öncü isimlerinden Leonardo da Vinci,
  • 200 euroluk banknotta ise Nobel Barış Ödülü sahibi Bertha von Suttner bulunuyor.
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Euro banknotlar tamamen değişiyor: 10 tasarım için oylama başladı - Sayfa 4

ECB Başkanı Christine Lagarde tarafından tanıtılan 10 finalist tasarım, Avrupalılar ellerinde tutacakları banknotları kendileri seçmeli sloganı ile oylamaya sunuldu. 

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