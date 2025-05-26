Euro yükseldi, haziran zamları kapıda: İşte mayıs ayında satışta olan en uygun otomobiller
Euro kurundaki yükseliş, otomobil fiyatlarını artıracak. Haziran ayı fiyat listeleri zamlı olacak; Mayıs sonuna kadar araç alanlar ise avantaj elde edecek. Otomobil markaları, Euro'daki artış nedeniyle Haziran fiyatlarını güncellemeye başladı.
Otomobil piyasasında hareketlilik devam ediyor. Euro kurundaki artış nedeniyle birçok otomobil markası haziran ayı fiyat listelerini güncellemeye hazırlanıyor. Mayıs sonuna yaklaşılırken, mevcut fiyatlarla araç satın almak isteyenlerin süresi giderek kısalıyor. Sektör uzmanları, kurdaki yükselişin haziran ayında birçok modelde zamları beraberinde getireceğini vurguluyor.
Mayıs başında 43,50 TL olan Euro kuru, bugün 44,50 TL’ye yükselerek son yılların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Euroya endeksli otomobil fiyatlarının bu artıştan etkilenmesi öngörülüyor. İthalatçıların ve distribütörlerin, döviz kuru, artan lojistik, enerji, ham madde ile vergi maliyetlerini haziran listelerine yansıtması bekleniyor. Yeni zamlar özellikle giriş segmentindeki modellerde belirgin olacak.