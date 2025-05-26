Euro yükseldi, haziran zamları kapıda: İşte mayıs ayında satışta olan en uygun otomobiller

Mayıs başında 43,50 TL olan Euro kuru, bugün 44,50 TL’ye yükselerek son yılların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Euroya endeksli otomobil fiyatlarının bu artıştan etkilenmesi öngörülüyor. İthalatçıların ve distribütörlerin, döviz kuru, artan lojistik, enerji, ham madde ile vergi maliyetlerini haziran listelerine yansıtması bekleniyor. Yeni zamlar özellikle giriş segmentindeki modellerde belirgin olacak.