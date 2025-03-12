Euro'daki artışın küresel nedenleri! Euro neden artar?

4-) Jeopolitik olaylar

Rusya-Ukrayna savaşı gibi küresel jeopolitik olaylar, enerji fiyatlarını ve dolayısıyla enflasyonu etkileyerek döviz kurlarını dalgalandırabilir. Bu tür durumlarda yatırımcılar, daha güvenli gördükleri varlıklara yönelirler. Euro Bölgesi jeopolitik olaylarda ve özellikle bölgesel belirsizliklerde güvenli bir liman olarak algılanabilir. Bu algı, Euro'ya olan talebi artırarak değerini yükseltebilir.