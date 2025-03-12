Euro'daki artışın küresel nedenleri! Euro neden artar?
Euro dün Türk Lirası karşısında tarihi bir rekora imza atarak 40 TL seviyesine ulaştı. Peki, bu yükselişin küresel nedenleri neler? Euro neden artar? İşte, Euro'nun artmasına dair detaylar...
Euro'daki artışın küresel nedenleri
1-) Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikaları
ECB'nin faiz oranları ve para politikaları, Euro'nun değerini etkileyebilir. ECB'nin enflasyonla mücadeledeki başarısı da Euro'nun değerini etkileyen önemli bir faktördür ve güvenilir bir enflasyon kontrolü, Euro'ya olan güveni artırarak değerini yükseltebilir.
2-) Küresel enflasyon
Piyasaların enflasyon beklentileri, Euro'nun değerini önemli ölçüde etkiler. Dünya genelindeki enflasyonist baskılar, tüm para birimlerinin değerini etkileyebilir.
3-) Doların gücü
Doların küresel piyasalardaki güçlü konumu, diğer para birimleri üzerinde baskı oluşturabilir. Doların değer kazanması, Euro'nun da diğer para birimleri karşısında yükselmesine neden olabilir.
4-) Jeopolitik olaylar
Rusya-Ukrayna savaşı gibi küresel jeopolitik olaylar, enerji fiyatlarını ve dolayısıyla enflasyonu etkileyerek döviz kurlarını dalgalandırabilir. Bu tür durumlarda yatırımcılar, daha güvenli gördükleri varlıklara yönelirler. Euro Bölgesi jeopolitik olaylarda ve özellikle bölgesel belirsizliklerde güvenli bir liman olarak algılanabilir. Bu algı, Euro'ya olan talebi artırarak değerini yükseltebilir.