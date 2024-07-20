Ev alacaklar dikkat: İbre tersine döndü! Ankara, İstanbul ve İzmir’de kira fiyatları nasıl?
Merkez Bankası'nın verileri, konut fiyatlarında reel bazlı düşüşün aralıksız devam ettiğini gösteriyor. Mayıs ayında enflasyondan arındırılmış fiyatlarda yüzde 14.9'luk bir düşüş yaşandı. Bu durum, son 7 aydır konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında seyrettiğini gösteriyor.
Peki fiyatlardaki düşüşün nedenleri neler? Yüzde 25 zam sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte konut alımına yönelik talep artar mı? Ankara, İstanbul ve İzmir’de kira fiyatları ne durumda?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Rakamlar açısından baktığımızda konut fiyatlarında reel düşüş devam ediyor. Özellikle konut fiyatlarındaki düşüşün ilk nedeni ipotekli konut satışlarına yapılan sınırlamadır. İpotekli satışlar son dönemde oldukça azaldı.
Bunun en büyük nedeni kredi maliyetlerinde olan artıştır. Konut kredileri şu anda yüzde 3 seviyelerinin üzerinde seyrediyor.
İnşaat maliyetlerinde yüzde 78 artış var. Bu da reel bazlı düşüşün hızlı olmasının en büyük nedenidir.