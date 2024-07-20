Ev alacaklar dikkat: İbre tersine döndü! Ankara, İstanbul ve İzmir’de kira fiyatları nasıl?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:

“Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Rakamlar açısından baktığımızda konut fiyatlarında reel düşüş devam ediyor. Özellikle konut fiyatlarındaki düşüşün ilk nedeni ipotekli konut satışlarına yapılan sınırlamadır. İpotekli satışlar son dönemde oldukça azaldı.