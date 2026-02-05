Ev alacaklar dikkat! İlk evim kredisinde şartlar neler? İşte 500 bin, 1,2,3 milyon TL'nin ödemesi...
Artan konut fiyatları ve yükselen kredi maliyetleri nedeniyle ev sahibi olamayan vatandaşlar için yeni bir finansman modeli gündeme geldi. Hükümetin, Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev alacaklara özel düşük faizli konut kredisi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Peki, ilk evim konut kredisi başvuruları ne zaman, detaylar belli oldu mu? İşte 1,2,3 milyon TL konut kredisi için aylık örnek hesaplama tablosu...
Konut piyasasında hareketlilik yaratması beklenen İlk Evim Kredisi için yeni detaylar gündeme geldi. OVP'de yer alan düzenleme kapsamında, ilk kez konut alacak vatandaşlara yüzde 1.20 faiz oranıyla 2 milyon TL'ye kadar esnek kredi sunulması planlanıyor. Kampanyanın ne zaman başlayacağı ve ödeme planları merak ediliyor.
İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR
Hükümet düşük faizli konut kredisi için İlk Evim Kredisi kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor. Ekonomi yönetimi tarafından konu Finansal İstikrar Komitesi'nde masaya yatırıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada "Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, istişarelerde bulunulmuştur" denildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) karar çerçevesinde ilk evini alırken kredi kullanmak isteyenlere kolaylık sağlayacak.