Ev alacaklar dikkat! İlk evim kredisinde şartlar neler? İşte 500 bin, 1,2,3 milyon TL'nin ödemesi...

Konut piyasasında hareketlilik yaratması beklenen İlk Evim Kredisi için yeni detaylar gündeme geldi. OVP'de yer alan düzenleme kapsamında, ilk kez konut alacak vatandaşlara yüzde 1.20 faiz oranıyla 2 milyon TL'ye kadar esnek kredi sunulması planlanıyor. Kampanyanın ne zaman başlayacağı ve ödeme planları merak ediliyor.