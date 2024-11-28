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Ev alacaklar, dikkat! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu: O ilçe zirveye yerleşti!

İstanbul'da değer kazanan ilçeler ve mahalleler açıklandı. Endeksa'nın İstanbul'daki emlak piyasasına dair hazırladığı rapora göre, değer artışında zirveye Esenyurt ilçesi yerleşti. Bununla birlikte, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerindeki konutların ekonomik ömrünün ortalama 30 yıl olduğu ifade edildi. Raporda, değeri en çok artış gösteren mahalle olarak Kağıthane’nin Esentepe Mahallesi öne çıktı.

Ev alacaklar, dikkat! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu: O ilçe zirveye yerleşti! - Sayfa 1

Emlak ve konut piyasasında dikkatlerin odaklandığı Endeksa verilerinin son raporu yayınlandı. Rapora göre, yatırım açısından en uygun bölgeler artık İstanbul’un merkez ilçeleri değil. Değer artış trendleri, şehrin farklı bölgelerine kaymaya başladığını gösteriyor.

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Ev alacaklar, dikkat! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu: O ilçe zirveye yerleşti! - Sayfa 2

Beşiktaş, Şişli gibi ilçelere ilgi azalıyor

Yayınlanan verilere göre, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerde yüksek konut fiyatları insanları farklı bölgelere yöneltiyor.

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Ev alacaklar, dikkat! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu: O ilçe zirveye yerleşti! - Sayfa 3

Kiraları karşılayamayan vatandaşları etkileyen bir diğer unsur ise bu bölgelerdeki evlerin yıpranma sürelerinin 30 yılı bulması oldu. 

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Ev alacaklar, dikkat! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu: O ilçe zirveye yerleşti! - Sayfa 4

Kira getirisi yüzde 9 olan ilçede, Mehterçeşme, Örnek, Talatpaşa ve Yenikent mahallelerinin yıldızı parlarken, "metro gelecek söylentileri" emlak fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.

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