  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ev alacaklar, dikkat! Konuk kredisinde faiz oranları değişti: İşte, 2 milyon TL'nin geri ödemesi!

Ev alacaklar, dikkat! Konuk kredisinde faiz oranları değişti: İşte, 2 milyon TL'nin geri ödemesi!

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını sıklıkla araştırıyor. İşte bankalar tarafından sunulan güncel oranlar...

Ev alacaklar, dikkat! Konuk kredisinde faiz oranları değişti: İşte, 2 milyon TL'nin geri ödemesi! - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından konut kredisi oranlarında da güncellemeye gidildi. Ev sahibi olmak isteyenler, banka banka konut kredisi faizlerini merak ediyor. İşte, güncel faiz oranları...

1 | 11
Ev alacaklar, dikkat! Konuk kredisinde faiz oranları değişti: İşte, 2 milyon TL'nin geri ödemesi! - Sayfa 2

Garanti Bankası

Aylık Taksit Tutarı: 62.890 TL
Faiz Oranı: %3,06
Toplam Ödeme: 7.561.992 TL

2 | 11
Ev alacaklar, dikkat! Konuk kredisinde faiz oranları değişti: İşte, 2 milyon TL'nin geri ödemesi! - Sayfa 3

ING

Aylık Taksit Tutarı: 62.890 TL
Faiz Oranı: %3,06
Toplam Ödeme: 7.561.992 TL

3 | 11
Ev alacaklar, dikkat! Konuk kredisinde faiz oranları değişti: İşte, 2 milyon TL'nin geri ödemesi! - Sayfa 4

İş Bankası

Aylık Taksit Tutarı: 63.632 TL
Faiz Oranı: %3,10
Toplam Ödeme: 7.666.231 TL

4 | 11