Ev alacaklar, dikkat! Konuk kredisinde faiz oranları değişti: İşte, 2 milyon TL'nin geri ödemesi!
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını sıklıkla araştırıyor. İşte bankalar tarafından sunulan güncel oranlar...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından konut kredisi oranlarında da güncellemeye gidildi. Ev sahibi olmak isteyenler, banka banka konut kredisi faizlerini merak ediyor. İşte, güncel faiz oranları...
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Garanti Bankası
Aylık Taksit Tutarı: 62.890 TL
Faiz Oranı: %3,06
Toplam Ödeme: 7.561.992 TL
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ING
Aylık Taksit Tutarı: 62.890 TL
Faiz Oranı: %3,06
Toplam Ödeme: 7.561.992 TL
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İş Bankası
Aylık Taksit Tutarı: 63.632 TL
Faiz Oranı: %3,10
Toplam Ödeme: 7.666.231 TL
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