  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatı en çok değer kazanan 15 şehir belli oldu - 3 büyük ilde yavaşlama

Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatı en çok değer kazanan 15 şehir belli oldu - 3 büyük ilde yavaşlama

Son yıllarda faiz oranları yüksek seyretse de, Türkiye’de konut satışları bir an olsun hız kesmedi. Ocak-Eylül 2026 döneminde satışlar, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 19,2 artış gösterdi. Bununla birlikte bazı illerde konutların da değeri arttı. İşte 2025 itibariyle konut değeri artan iller!

Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatı en çok değer kazanan 15 şehir belli oldu - 3 büyük ilde yavaşlama - Sayfa 1

Son yıllarda ev fiyatları aldı başını gitti. Gerek ekonomik koşullar gerekse depremlerin etkisiyle birlikte artık vatandaşlar güvenli konut arayışına girdi. Deprem sonrası ev fiyatları fırlarken, elbette buna enflasyon da etki etti.

1 | 12
Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatı en çok değer kazanan 15 şehir belli oldu - 3 büyük ilde yavaşlama - Sayfa 2

Öte yandan faizler yüksek olmasına rağmen vatandaşlar ev almaktan vazgeçmiyor. cak-Eylül 2026 döneminde satışlar, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 19,2 artış gösterdi ve 1 milyon 128 bin 727 adede kadar ulaştı.

2 | 12
Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatı en çok değer kazanan 15 şehir belli oldu - 3 büyük ilde yavaşlama - Sayfa 3

Türkiye Gazetesi’nden Ö. Faruk Bingöl’ün haberine göre vatandaşlar, bu yıl borsa ve döviz kurundaki zayıf görünüm ve altın fiyatındaki yüksek getirinin ardından odak noktasını gayrimenkula çevirdi. 

3 | 12
Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatı en çok değer kazanan 15 şehir belli oldu - 3 büyük ilde yavaşlama - Sayfa 4

Öyle ki  eylül ayında sadece 150 bin 657 adet konut alımı gerçekleşti.

4 | 12