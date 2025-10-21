Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatı en çok değer kazanan 15 şehir belli oldu - 3 büyük ilde yavaşlama
Son yıllarda faiz oranları yüksek seyretse de, Türkiye’de konut satışları bir an olsun hız kesmedi. Ocak-Eylül 2026 döneminde satışlar, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 19,2 artış gösterdi. Bununla birlikte bazı illerde konutların da değeri arttı. İşte 2025 itibariyle konut değeri artan iller!
Son yıllarda ev fiyatları aldı başını gitti. Gerek ekonomik koşullar gerekse depremlerin etkisiyle birlikte artık vatandaşlar güvenli konut arayışına girdi. Deprem sonrası ev fiyatları fırlarken, elbette buna enflasyon da etki etti.
Öte yandan faizler yüksek olmasına rağmen vatandaşlar ev almaktan vazgeçmiyor. cak-Eylül 2026 döneminde satışlar, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 19,2 artış gösterdi ve 1 milyon 128 bin 727 adede kadar ulaştı.
Türkiye Gazetesi’nden Ö. Faruk Bingöl’ün haberine göre vatandaşlar, bu yıl borsa ve döviz kurundaki zayıf görünüm ve altın fiyatındaki yüksek getirinin ardından odak noktasını gayrimenkula çevirdi.