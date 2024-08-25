Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, konut sektöründe reel bir düşüş beklendiğini ancak son iki aydır nominal olarak da gerileme yaşandığını ifade etti. Büyükduman, bu durumun bir süre daha devam edeceğini belirtti.