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  4. Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı

Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı

Konut fiyatları gündemdeki önemini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, ev almak isteyenler için çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı - Sayfa 1

İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, konut sektöründe reel bir düşüş beklendiğini ancak son iki aydır nominal olarak da gerileme yaşandığını ifade etti. Büyükduman, bu durumun bir süre daha devam edeceğini belirtti.

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Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı - Sayfa 2

Katıldığı Bloomberg HT yayınında konut fiyatlarının Döviz bazında geçen yıla göre yüzde 15 değer kaybettiğini aktaran Büyükduman, faiz politikasının böyle devam etmesi durumunda konut fiyatlarının ekside kalacağını ifade etti.

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Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı - Sayfa 3

Hanehalkı ile konut satışları arasındaki istikrarlı ilişkinin bozulduğuna dikkat çeken Büyükduman, "Şu anda bizim nüfus yapımızla orantılı olarak konut piyasasında olması gereken hacmin yüzde 20 gerisindeyiz" dedi.

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Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı - Sayfa 4

Temmuz ayında konut fiyatlarındaki reel gerilemenin yatırımcıyı harekete geçirdiğine dikkat çeken Büyükduman, söz konusu gelişmede gurbetçi etkisinin de olduğunu belirtti.

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