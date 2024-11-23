Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Kasım ayına ilişkin faiz kararını perşembe günü duyurdu. Faiz oranı, sekizinci kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutuldu. Kredi faiz oranlarının düştüğü dönemlerde konut satışları artarken, faiz oranlarının yükseldiği zamanlarda ise satışlar geriliyor. Bu yıl, yüksek faiz oranları nedeniyle konut kredili satışlar düşük seviyelerde kalmıştı; ancak geçtiğimiz ay, kredi kullanımında önemli bir artış gözlendi.

İşte 1 milyon TL konut kredisinin ödemesi (120 ay)