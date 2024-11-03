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  4. Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi sonrasında, bankalar konut kredisi faiz oranlarını gözden geçirmeye başladı. 120 ay vade ile alınacak 2 milyon TL'lik konut kredisi için yapılacak geri ödemeler merakla bekleniyor. İşte bankaların güncel faiz oranları...

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi - Sayfa 1

Ev almak isteyen bireyler için kritik bir öneme sahip olan konut kredileri, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından yeniden güncellendi.

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Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi - Sayfa 2

Peki, 120 ay vadeli 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

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Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı %3,09

Aylık Taksit 63.445,96 TL

Toplam Ödeme 7.630.889 TL

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Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı %2,89

Aylık Taksit 59.757,08 TL

Toplam Ödeme 7.195.469 TL

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