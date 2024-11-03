Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmemesi sonrasında, bankalar konut kredisi faiz oranlarını gözden geçirmeye başladı. 120 ay vade ile alınacak 2 milyon TL'lik konut kredisi için yapılacak geri ödemeler merakla bekleniyor. İşte bankaların güncel faiz oranları...
Ev almak isteyen bireyler için kritik bir öneme sahip olan konut kredileri, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından yeniden güncellendi.
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