Ev alacaklar, dikkat! Konut kredisinde faiz oranları değişti: İşte, 1 milyon liranın aylık ödemesi!

Ev sahibi olmak artık son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hayal olmuştu. Yükselen konut kredisi faizleri bunun yanında şişen ev fiyatları ile beraber vatandaş da kara kara düşünüyordu. İşte bunun önüne geçmek için bankalar da bir düğmeye bastı. İlk kez ev sahibi olacaklar için kredi faizleri 3'ün altına çekildi.