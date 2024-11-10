Ev alacaklar, dikkat! Konut kredisinde faiz oranları değişti: İşte, 1 milyon liranın aylık ödemesi!
BDDK düzenlemesiyle ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik kredi faizleri düştü; 1 milyon liralık kredinin aylık taksiti yaklaşık 13 bin TL azaldı.
Ev sahibi olmayı isteyenler için BDDK yeni bir düzenlemeye giderek konut kampanyaları başlattı. İlk evini alacaklara özel kredi faiz oranları 2.79'a kadar düşerken, aylık ödemeler ciddi oranda azaldı.
Ekol TV'de yer alan habere göre; ilk evini alacaklar için yeni fırsat kapısı açıldı. Konut kredisi faizinde indirimi için düğmeye basıldı. Gayrimenkul danışmanı Alper İşler, "Dar gelirlinin eğer ki kendi kapasitesi dahilinde krediyi ödeyebiliyorsa kesinlikle bu krediyi bence kullanmalı" dedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ek olan risk ağırlığını kaldırdı. Böylece faiz yükünün azaltılmasına kapı açtı. İşler "Bunu kamu bankaları ilk önce başlattı, sonrasında özel bankalar da bunu sahiplendi" değerlendirmesinde bulundu.
Ev sahibi olmak artık son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hayal olmuştu. Yükselen konut kredisi faizleri bunun yanında şişen ev fiyatları ile beraber vatandaş da kara kara düşünüyordu. İşte bunun önüne geçmek için bankalar da bir düğmeye bastı. İlk kez ev sahibi olacaklar için kredi faizleri 3'ün altına çekildi.