Ev alacaklar dikkat! Sıfır konutlardaki değişim dikkat çekti
Konut piyasasında yaşanan durgunluk satış rakamlarında da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Son dönemde konut satışları aylık bazda üst üste düşüş gösteriyor. Ancak birinci el konutlarda tercihler değişti. Gayrimenkul uzmanı, ‘Bu dönemde çok uygun fiyatlara yerler verilebiliyor’ dedi. İşte konuya ilişkin detaylar...
Konut satışları uzun bir süredir aylık bazda üst üste düşüşler gösteriyor. Son açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 oranında azaldı.
Konut satışlarının üst üste düşüş gösterdiği bu dönemde birinci el satışlardaki değişim ise dikkat çekti. Sıfır konutlarda satışlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 artarak 35 bin 558 oldu.
Peki konut satışlarındaki gerileme devam eder mi? İstanbul civarında vatandaşların satın almada en çok tercih ettiği bölgeler neler? Konut ve kiralarda düşüş görülür mü?
"Satışların düşmesinde birden fazla neden var"
Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Konut satışlarında kısmen bir düşüş var. Aslında bir önceki aya göre iyi bir artışın olduğunu da söyleyebiliriz. Geçen ay 75 bin seviyesinde olan satışlar bu ay 110 bin seviyesine kadar yükseldi. Bunun aslında olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebilirim.
Özellikle geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 2.4 oranında azalma gösterdi. Satışların gerilemesinde birden fazla neden var. Bunlar içerisinde en önemlisi konut fiyatlarına erişimde yaşanan kısıtlılıktır. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 9 seviyesinde kaldı.