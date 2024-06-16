Ev alacaklar dikkat! Sıfır konutlardaki değişim dikkat çekti

Konut satışlarının üst üste düşüş gösterdiği bu dönemde birinci el satışlardaki değişim ise dikkat çekti. Sıfır konutlarda satışlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 artarak 35 bin 558 oldu.

Peki konut satışlarındaki gerileme devam eder mi? İstanbul civarında vatandaşların satın almada en çok tercih ettiği bölgeler neler? Konut ve kiralarda düşüş görülür mü?