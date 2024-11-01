Ev alacaklara uzmanlardan önemli uyarı! Konut fiyatlarında düşüş devam eder mi?
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 8 aydır devam ederken, yatırımcılar yüksek faiz oranlarına rağmen konut alımına ilgi göstermeye devam ediyor. Uzmanlar, arzın artması ve enflasyonun yavaşlamasıyla reel konut fiyatlarındaki düşüş ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE/2023=100), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1 artışla 148 seviyesine yükseldi.
Eylül ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) yıllık yüzde 27,4 artış gösterirken, reel bazda yüzde 14,7 azaldı. Böylece, şubat ayında başlayan reel düşüş serisi sekizinci aya ulaşmış oldu. Konut fiyatlarında reel anlamda yıllık artış en son ocak ayında yüzde 1,4 ile görülmüş, şubatta başlayan reel düşüş yüzde 5,1’den başlayarak bugüne kadar devam etmişti.
Eylülde konut fiyatlarındaki yıllık reel değer kaybı yüzde 14,7'ye yükselirken, düşüşü fırsat bilen yatırımcıların alıma yönelmesiyle geçen ay 140 bin 919 adetle son 21 ayın en yüksek konut satış rakamı görüldü.
KONUT FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyonun üzerinde reel faiz oranı verilmeye devam ettiği sürece konut fiyatlarındaki düşüşün süreceğini söyledi.
Konut fiyatlarındaki reel düşüşün yatırımcılar için bir fırsat olduğunu dile getiren Büyükduman, şu değerlendirmelerde bulundu: