Ev alacaklara uzmanlardan önemli uyarı! Konut fiyatlarında düşüş devam eder mi?

Eylül ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) yıllık yüzde 27,4 artış gösterirken, reel bazda yüzde 14,7 azaldı. Böylece, şubat ayında başlayan reel düşüş serisi sekizinci aya ulaşmış oldu. Konut fiyatlarında reel anlamda yıllık artış en son ocak ayında yüzde 1,4 ile görülmüş, şubatta başlayan reel düşüş yüzde 5,1’den başlayarak bugüne kadar devam etmişti.