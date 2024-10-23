Ev alırken, bu ince çizgiye dikkat!

Sakarya, “Kat irtifakı, bir inşaat projesinin onaylandığı anlamına gelir. İnşaat faaliyetleri devam etmekte olan bir arsa üzerinde hak sahiplerine ait payların belirlenmesi hedefiyle geçici olarak çıkarılan tapu çeşididir. Kat mülkiyeti ise, inşası tamamlanan gayrimenkulün yasal mevzuata uygun şekilde yapıldığını ortaya koyar. Kat mülkiyeti alınmış gayrimenkul; imar mevzuatına uygun yapılmış kusursuz bir yapı demektir. Kat irtifakında tapu cinsi ‘arsa’ olarak belirtilir ve mülkünüz doğrultusunda arsa üzerinden belirli bir alan size verilir. Kat mülkiyetine geçiş yapıldığında ise tapu cinsi ‘bina’ olarak değişir” dedi.