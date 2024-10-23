Ev alırken, bu ince çizgiye dikkat!
Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, ev alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatırken, kat mülkiyeti ike kat irtifakı arasındaki ince çizgiye işaret etti.i
Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki ince çizgiye dikkat çeken Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya,ev alacakları uyardı.
Sakarya, “Kat irtifakı, bir inşaat projesinin onaylandığı anlamına gelir. İnşaat faaliyetleri devam etmekte olan bir arsa üzerinde hak sahiplerine ait payların belirlenmesi hedefiyle geçici olarak çıkarılan tapu çeşididir. Kat mülkiyeti ise, inşası tamamlanan gayrimenkulün yasal mevzuata uygun şekilde yapıldığını ortaya koyar. Kat mülkiyeti alınmış gayrimenkul; imar mevzuatına uygun yapılmış kusursuz bir yapı demektir. Kat irtifakında tapu cinsi ‘arsa’ olarak belirtilir ve mülkünüz doğrultusunda arsa üzerinden belirli bir alan size verilir. Kat mülkiyetine geçiş yapıldığında ise tapu cinsi ‘bina’ olarak değişir” dedi.
Kat irtifakı tapulu bir mülk için yanlış bilinenlerin aksine bu tapu ile alım-satım, ipotek, teminat gösterme, şerh koydurma, kredi kullanma, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri alma gibi konularda bir sorun yaşanmadığını ifade eden Re/Max Leon Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya şöyle devam etti:
“Vatandaşların, ‘Kat irtifaklı tapumuz var ama iskanı alınmış’ dediğinde ise belediye, inşaatın projeye uygun yapıldığına karar vermiş olup iskan belgesi vermiş olabilir. Değerleme ve ekspertiz raporlarına bakıldığında ise kat mülkiyetli taşınmazların kat irtifaklılardan yüzde 20 oranında daha yüksek rakamlarla değerleme yapıldığı bilinmektedir”