Ev alma hayali kuranlara düşük faizli yeni konut kampanyası: Nerede yapılacak? Ne zaman bitecek?
Ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düşük faizli yeni konut kampanyası Emlak Konut tarafından duyuruldu. Buna göre yüzde 1.29 faiz oranı ve 4 farklı ödeme seçeneği sunulacak. Peki konutlar hangi şehirlerde yapılacak? Başvuru için bir sınırlama var mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek? İstanbul’da fiyatlar ne kadar olacak? İşte 6 soruda yeni konut kampanyasının tüm detayları...
Ev alma hayali kuranların merakla beklediği düşük faizli yeni konut kredisi paketi resmen açıklandı.
Piyasada mevcut konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 3-3.5 aralığında seyrettiği bu dönemde Emlak Konut’un yüzde 1.29 faizli ve 4 farklı ödeme seçeneği sunan kampanyasındaki tüm detaylar çok merak ediliyor.
Peki proje hangi illerde yapılacak? Kampanyadan kimler faydalanacak? Başvuru için bir sınırlama var mı? Evler ne zaman teslim edilecek?
1-KAMPANYA HANGİ BÖLGELERDE OLACAK?
Yeni konut kampanyası ile ilgili merak edilen 6 soruya cevap veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e şunları söyledi:
“Emlak Konut’un kendi ortak olduğu hasılat paylaşımlı projelerinde yeni bir kampanya başlatıldı.