Ev almak isteyen konut kredilerine koşuyor! İşte faiz ve vadeye göre en avantajlı ödeme şartları
Konut kredisindeki gevşeme ev almak isteyenleri yeniden kredili ev almaya yönlendirdi. Ancak kredi faizleri düştükçe konut piyasasında ev fiyatları da tırmanıyor. Ev hayali kuranlar ‘yüksek faiz mi, yüksek fiyat mı’ ikilemine düştü. Peki, konut almak mantıklı mı? İlk evini alanlara avantaj var mı? İşte faiz ve vadeye göre ödeme şartları
Konut kredilerinde gevşeme ev hayali kuranlara yeniden ev almaya yönlendirirken, artan ev fiyatları nedeniyle pek çok kişi kredi yükünün altına girme konusunda çekimser davranıyor. Kredilerdeki avantaj konut sektöründe fırsatçıların ev fiyatlarını yükseltmesine neden oldu. Uzun bir aradan sonra kredi hareketliliği ev fiyatlarını yukarı çekti. Ev sahibi olmak isteyenler de hesaplarını yaparken ‘yüksek faiz mi, yüksek fiyat mı’ ikilemine düşüyor.
Faizler düştü, konut kredisi kullanımında sıçrama yaşandı
Ekim ayında kredi kullanımında sıçrama yaşandı. Ocakta krediyle alınan konut sayısı 5 bin 915 adet ve kredili konutun payı yüzde 7.4 iken, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278.2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam içinde kredili satışların payı yüzde 12.8’ye çıktı. Ocak-ekim döneminde ise kredi alımı geçen yılın yüzde 31.9 gerisinde. 10 ayda kredi kullanımı 113 bin 405 oldu.
Ev sahibi olmak isteyenler bankaların kapısını çalıyor
Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği beklentisi konut kredisi kullanımını artırdı. Bunda politika faizlerindeki düşüş, 2025 itibarıyla konut kredi oranlarına da yansımaya başlayacağı ihtimali olarak gösteriliyor.