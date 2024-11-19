Ev almak isteyen konut kredilerine koşuyor! İşte faiz ve vadeye göre en avantajlı ödeme şartları

Faizler düştü, konut kredisi kullanımında sıçrama yaşandı

Ekim ayında kredi kullanımında sıçrama yaşandı. Ocakta krediyle alınan konut sayısı 5 bin 915 adet ve kredili konutun payı yüzde 7.4 iken, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278.2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam içinde kredili satışların payı yüzde 12.8’ye çıktı. Ocak-ekim döneminde ise kredi alımı geçen yılın yüzde 31.9 gerisinde. 10 ayda kredi kullanımı 113 bin 405 oldu.