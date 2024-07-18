Ev almak isteyenler dikkat: Ortak konut kredisi dönemi başladı! Aylık taksitleri ne kadar?
Kredi ile konut alımının zorlaşmasıyla birlikte bir kamu bankası ortak konut kredisi kampanyası başlattı. Peki ortak konut kampanyası nasıl olacak, aylık taksitleri ne kadar? Ortak konut kredisinden kaç kişi yararlanabiliyor? Taraflardan biri krediyi ödeyemezse ne olur? İşte detaylar...
Son dönemde kredi ile konut alımı bir hayli zorlaştı. Özellikle yüksek faiz oranı ve bankaların sınırlı kredi kullandırması nedeniyle konut kredisi almak hayal oldu. Bir kamu bankası ortak konut kredisi kampanyası başlattı.
Buna göre birden fazla kişi gelir beyanında bulunarak ortak konut kredisi çekebilecek. Peki detaylar neler, aylık taksit ne kadar, faiz oranı ne? Ortak konut kredisinden kaç kişi yararlanabiliyor? Taraflardan biri krediyi ödeyemezse ne olur?
YÜZDE 49.4 ORANINDA AZALDI
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.comtr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Son dönemde vatandaşlarımızın konuta erişimi zorlaştı. İpotekli satışlarda düşüş devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre haziranda ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.4 azaldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 8.6’ya kadar geriledi. İpotekli satışlardaki bu düşüş kredi ile konuta erişimin ne kadar sınırlı kaldığının bir göstergesidir.
ORTAK KONUT KREDİSİNDE DETAYLAR NELER?
Bu durum vatandaşları alternatif taksit yöntemlerine itiyor. Ortak konut kredisi en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullandığı ve konutu hisseli aldığı bir modeldir.