Ev almak isteyenler dikkat: Ortak konut kredisi dönemi başladı! Aylık taksitleri ne kadar?

YÜZDE 49.4 ORANINDA AZALDI

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.comtr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:

“Son dönemde vatandaşlarımızın konuta erişimi zorlaştı. İpotekli satışlarda düşüş devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre haziranda ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.4 azaldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 8.6’ya kadar geriledi. İpotekli satışlardaki bu düşüş kredi ile konuta erişimin ne kadar sınırlı kaldığının bir göstergesidir.