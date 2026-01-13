Ev almayı düşünenlere kritik uyarı: Gayrimenkul Uzmanı Murat Gültekin beklenen tarihi açıkladı
Konut sahibi olmayı ya da gayrimenkule yatırım yapmayı planlayanlar, 2026’da en doğru hamleyi yapabilmek için piyasadaki sinyalleri yakından takip ediyor. Yatırımcıların aklındaki en önemli sorular ise “Ne zaman almalı?” ve “Hangi bölge daha fazla kazandırır?” Konut piyasasında yaşanan durgunluk sürecinin ardından başlayan toparlanmaya dikkat çeken Gayrimenkul ve Arsa Uzmanı Murat Gültekin, katıldığı bir YouTube programında kritik değerlendirmelerde bulundu.
Konut piyasasında yaşanan durgunluk ve sonrasında gelen toparlanmaya dikkat çeken Gültekin, katıldığı bir Youtube programında yatırımcıların özellikle bölge seçimine odaklanması gerektiğini vurguladı.