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  4. Ev dekorasyon ve yapı marketi nakit sıkışıklığını aşamadı: İflas başvurusuna hazırlanıyor

Ev dekorasyon ve yapı marketi nakit sıkışıklığını aşamadı: İflas başvurusuna hazırlanıyor

Hususi sermaye firması Hellman & Friedman tarafından desteklenen ev dekorasyon perakendecisi At Home Group Inc., rapora göre likiditesini artırmak adına çabalarken önümüzdeki haftalarda iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Ev dekorasyon ve yapı marketi nakit sıkışıklığını aşamadı: İflas başvurusuna hazırlanıyor - Sayfa 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 eyalet ve bölgesinde 260'tan fazla şubesi bulunan firma, vergi tarifelerinin tesirleri ve global ticaret politikaları çerçevesinde devam edecek belirsizlik sebebiyle hiç ummadığı bir finans tablosuyla karşı karşıya kaldı.

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Ev dekorasyon ve yapı marketi nakit sıkışıklığını aşamadı: İflas başvurusuna hazırlanıyor - Sayfa 2

Bloomberg News'e bilgi veren kişilerin Çarşamba günü gerçekleştirdiği açıklamaya göre, "At Home" 15 Mayıs'ta vadesi gelen faiz ödemesini yapamadı ve sonrasında 23 Mayıs'ta borç verenleriyle bir hoşgörü anlaşması imzaladı.

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Ev dekorasyon ve yapı marketi nakit sıkışıklığını aşamadı: İflas başvurusuna hazırlanıyor - Sayfa 3

Alacaklıların dava açmasına geçici bir süre ara veren anlaşma 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli. Bu süre şirket ve alacaklılar için oldukça kritik.

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Ev dekorasyon ve yapı marketi nakit sıkışıklığını aşamadı: İflas başvurusuna hazırlanıyor - Sayfa 4

At Home sözcüsü Bloomberg News'e gönderdiği e-posta mesajında, "At Home, finansal paydaşlarımızla aktif olarak işbirliği yapıyor ve şirketin borçlanma araçları kapsamındaki belirli faiz ödemeleriyle ilgili olarak müsamaha anlaşmaları uyguladı" ifadelerini kullandı.

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