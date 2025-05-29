Ev dekorasyon ve yapı marketi nakit sıkışıklığını aşamadı: İflas başvurusuna hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 eyalet ve bölgesinde 260'tan fazla şubesi bulunan firma, vergi tarifelerinin tesirleri ve global ticaret politikaları çerçevesinde devam edecek belirsizlik sebebiyle hiç ummadığı bir finans tablosuyla karşı karşıya kaldı.