Ev dekorasyon ve yapı marketi nakit sıkışıklığını aşamadı: İflas başvurusuna hazırlanıyor
Hususi sermaye firması Hellman & Friedman tarafından desteklenen ev dekorasyon perakendecisi At Home Group Inc., rapora göre likiditesini artırmak adına çabalarken önümüzdeki haftalarda iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 eyalet ve bölgesinde 260'tan fazla şubesi bulunan firma, vergi tarifelerinin tesirleri ve global ticaret politikaları çerçevesinde devam edecek belirsizlik sebebiyle hiç ummadığı bir finans tablosuyla karşı karşıya kaldı.
Bloomberg News'e bilgi veren kişilerin Çarşamba günü gerçekleştirdiği açıklamaya göre, "At Home" 15 Mayıs'ta vadesi gelen faiz ödemesini yapamadı ve sonrasında 23 Mayıs'ta borç verenleriyle bir hoşgörü anlaşması imzaladı.
Alacaklıların dava açmasına geçici bir süre ara veren anlaşma 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli. Bu süre şirket ve alacaklılar için oldukça kritik.