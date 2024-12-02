Ev fiyatları artarken, metrekareler küçüldü! Peki evler neden bu kadar küçüldü? İşte sebepleri...
"Evler neden bu kadar küçüldü?" sorusu, son yıllarda emlak sektöründe sıkça gündeme gelen bir konu haline geldi. 2000'li yılların başında ortalama konut büyüklüğü 136 metrekare iken, 2023 yılı itibarıyla bu rakam 104 metrekareye düştü. Peki, evlerin küçülmesinin arkasında hangi faktörler bulunuyor? İşte sebepleri...
Türkiye'deki konut sektöründe önemli bir değişim gözlemleniyor. Ev fiyatları ve kiralar kadar, evlerin büyüklükleri de son dönemde sıkça tartışılan bir konu haline geldi.
Özellikle 2000'li yılların başıyla karşılaştırıldığında, dairelerin metrekareleri belirgin şekilde azalmış durumda. Sektör uzmanları, evlerin küçülme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyor.
2000'li yılların başında 136 metrekare olan ortalama daire büyüklüğünün, 2023 yılı itibarıyla 104 metrekareye düştüğü vurgulandı. TV100'ün haberine göre bu küçülmenin başlıca sebepleri arasında inşaat maliyetlerinin artması ve yaşam standartlarındaki değişiklikler öne çıkıyor.