Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bu sistemle dur denilecek: Yeni uygulama ilk İstanbul'da başlayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut ve arsa fiyatlarındaki fahiş artışa 'dur' demek amacıyla yeni bir uygulamayı devreye sokuyor. Değer Bilgi Merkezi adını taşıyan bu sistemin ilk aşaması 2026 yılında faaliyete geçecek. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, her gayrimenkulün piyasa değeri haritalara işlenecek. Böylece vatandaşlar, yatırım yapmayı düşündükleri taşınmazlara dair tüm bilgilere kolayca ulaşabilecek ve piyasa değerleri hakkında şeffaf bir bilgiye sahip olabilecek.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" ve "Değer Bilgi Merkezi" uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçilecek. Vatandaş, yapacağı yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre taşınmazın gerçek piyasa değeri; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırılacak, konut arzı ve talebi ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edilerek yapay zeka destekli dijital bir ortamda görülebilecek.
Vatandaş, yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini bu sistemden öğrenebilecek.