Ev fiyatlarındaki fahiş artışa bu sistemle dur denilecek: Yeni uygulama ilk İstanbul'da başlayacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" ve "Değer Bilgi Merkezi" uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçilecek. Vatandaş, yapacağı yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek.