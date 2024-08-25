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  4. Ev hanımları için emekli olma şansı! İşte detaylar

Ev hanımları için emekli olma şansı! İşte detaylar

Ev hanımlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı, çocuk sahibi olan ev hanımları için erken emeklilik hakkına da getirecek.

Ev hanımları için emekli olma şansı! İşte detaylar - Sayfa 1

Emeklilik sistemindeki reformlarla birlikte ev kadınlarına da sosyal güvence gelecek. Üstelik primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece kadınlar erken emeklilik imkanına da kavuşacak.

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Ev hanımları için emekli olma şansı! İşte detaylar - Sayfa 2

Türkiye'de geçtiğimiz dönem özellikle çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleşti. Asgari ücretten verginin kaldırılması, 3600 ek gösterge yasası ile memurların ve emeklilerin gelirlerinin artması, taşeron işçilerin ve sözleşmelilerin kadroya geçmesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bunlardan bazıları.

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Ev hanımları için emekli olma şansı! İşte detaylar - Sayfa 3

Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunlardan birisi de ev kadınlarını ilgilendiriyor.

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Ev hanımları için emekli olma şansı! İşte detaylar - Sayfa 4

Kadınlar için yeni sistem

Hürriyet'te yer alan habere göre Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek.

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