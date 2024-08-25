Ev hanımları için emekli olma şansı! İşte detaylar
Ev hanımlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı, çocuk sahibi olan ev hanımları için erken emeklilik hakkına da getirecek.
Emeklilik sistemindeki reformlarla birlikte ev kadınlarına da sosyal güvence gelecek. Üstelik primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece kadınlar erken emeklilik imkanına da kavuşacak.
Türkiye'de geçtiğimiz dönem özellikle çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleşti. Asgari ücretten verginin kaldırılması, 3600 ek gösterge yasası ile memurların ve emeklilerin gelirlerinin artması, taşeron işçilerin ve sözleşmelilerin kadroya geçmesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bunlardan bazıları.
Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunlardan birisi de ev kadınlarını ilgilendiriyor.
Kadınlar için yeni sistem
Hürriyet'te yer alan habere göre Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek.