Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi TBMM gündeminde: Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş duyurdu

"Ev hanımlarına 4 bin 320 gün isteğe bağlı prim ödemeleri halinde bin 80 gün ilave prim hakkı "

Ev hanımlarının ödediklerini primlerin hem emekliliğe sayılacağını hem de özel hastaneler dahil tüm sağlık imkanlarından faydalanma fırsatı sunacağını anımsatan Karakaş, "Ev hanımları ayrıca 4 bin 320 prim ödemeleri halinde eğer ki 90 gün oranında yıpranma verilirse ki engelli çocuğu olan kadınlara da 90 gün yıpranma verildiği için tüm beklentimiz kadınlara her bir yıl için 90 gün oranında bir yıpranma verilmesi yönündedir.