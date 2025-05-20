Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi TBMM gündeminde: Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş duyurdu
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Terörsüz Türkiye hedefinin ilk müjdesi ev hanımlarına vaat edilen erken emeklilik müjdesi. Dolayısıyla kadınların erken emeklilik meselesinin özellikle TBMM tatile girdikten sonra açılır açılmaz ilk gündemde olacağını söyleyebiliriz" dedi.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, çalışma hayatı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakaş, ‘Terörsüz Türkiye'de emekli, memur ve işçilere verilen vaatlerin daha hızlı yerine getirileceğini kaydetti
Karakaş, Terörsüz Türkiye hedefinin ilk göstergesinin ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi olacağını söyleyerek, "Bu bağlamda ilk müjde ev hanımlarına vaat edilen erken emeklilik müjdesi. Bu müjde son derece önemli. Dolayısıyla kadınların erken emeklilik meselesinin özellikle TBMM tatile girdikten sonra açılır açılmaz ilk gündemde olacağını söyleyebiliriz. Şu anda ev hanımları kendi primlerini ödeyerek emekli olabiliyorlar
Ancak aylık ödeme 8 bin 321 lira olduğu için ev hanımları bunu ödemekte zorlanacaklardır. Yapılacak olan düzenlemeyle birlikte kadınlara her ay 2 bin 773 lira civarında bir destek verilecektir. Dolayısıyla ev hanımları 8 bin 321 lira yerine 5 bin 547 lira prim ödeyeceklerdir. Dolayısıyla bu son derece önemli bir avantaj" açıklamasında bulundu.
"Ev hanımlarına 4 bin 320 gün isteğe bağlı prim ödemeleri halinde bin 80 gün ilave prim hakkı "
Ev hanımlarının ödediklerini primlerin hem emekliliğe sayılacağını hem de özel hastaneler dahil tüm sağlık imkanlarından faydalanma fırsatı sunacağını anımsatan Karakaş, "Ev hanımları ayrıca 4 bin 320 prim ödemeleri halinde eğer ki 90 gün oranında yıpranma verilirse ki engelli çocuğu olan kadınlara da 90 gün yıpranma verildiği için tüm beklentimiz kadınlara her bir yıl için 90 gün oranında bir yıpranma verilmesi yönündedir.