Ev hayali kuranlar dikkat! Faizler eriyor… Konut kredisinde geri ödeme hesaplandı

Geçen hafta açıklanan temmuz ayı enflasyon verisinin %2,06 ile tahminlerin altında kalması ve yıllık enflasyonun da %33,50 sınırına kadar gerilemesinin ardından TCMB’den eylül ayında da 300 baz puanlık faiz indirimi beklentisi artmaya başladı.