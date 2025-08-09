Ev hayali kuranlar dikkat! Faizler eriyor… Konut kredisinde geri ödeme hesaplandı
TCMB’nin faiz indirimi beklentileriyle konut kredisi oranlarında dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Ev alma hayali kuranlar konut kredilerinde daha fazla düşüş beklerken birçok bankadan erken indirim geldi. Peki, en ucuz konut kredisi oranları hangi bankalarda?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül ayında faiz indirimi beklentileri konut kredilerinde şimdiden dikkat çeken düşüşlere neden oldu.
Ev hayali kuranlar konut kredilerinin daha da düşmesini beklerken, birçok banka, oranları %3,00 seviyesinin altına çekti.
Geçen hafta açıklanan temmuz ayı enflasyon verisinin %2,06 ile tahminlerin altında kalması ve yıllık enflasyonun da %33,50 sınırına kadar gerilemesinin ardından TCMB’den eylül ayında da 300 baz puanlık faiz indirimi beklentisi artmaya başladı.