Ev kadınları için yeni emeklilik sistemi geliyor? Şartlar neler, ne zaman çıkacak! İşte son durum... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın aşıkladığı ev kadınlarına yönelik sigortalılık ve emeklilik düzenlemesi merak konusu oldu. Ev kadınları emeklilik sisteminin nasıl olacağını araştırıyor. Yeni sistemde aktif sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek. Peki şartlar nasıl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen günlerde katıldığı bir televizyon programda ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını kamuoyuna duyurdu. 1 | 12

Milyonlarca ev kadını ise kendileri için hayati önemdeki bu emeklilik sisteminin nasıl olacağını merak ediyor. Bu sistemde ev kadınlarına emeklilik hakkı nasıl tanınacak, ev kadınları ne kadar prim ödeyecek, devlet ev kadınlarına nasıl bir destek sağlayacak… Tüm bu soruların yanıtları internette araştırılıyor. 2 | 12

Ev kadınları mevcut sistemde sosyal güvenlik sistemine dahil olup düzenli prim ödeyerek zaten emekli olabiliyor. Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplarsak, isteğe bağlı sigorta yaptıracak ev kadınları aylık en az 6 bin 400 TL prim ödeyecek. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise aylık en fazla 48 bin TL üzerinden sigortalı olabilirler. 3 | 12