Ev kadınları ‘yıpranma’ hakkı ile erken emeklilik bekliyor! Prim desteği çıkacak mı?

Primler yüksek

Karakaş, “Ev hanımları ise bir iş yerinde çalışmadıklarından ancak isteğe bağlı sigorta yoluyla emekli olabilmektedir. İsteğe bağlı sigorta vasıtasıyla çalışmadan emeklilik; SGK’ya başvurup kendi primlerini kendi yatırarak emeklilik şartları gerçekleşince SGK’dan emekli olabilme uygulamasıdır. Ancak çalışmayan ve geliri olmayan kadınların bu sigortaya devam etmelerinde en büyük engel yüksek primlerdir” dedi.