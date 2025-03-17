Ev kadınları ‘yıpranma’ hakkı ile erken emeklilik bekliyor! Prim desteği çıkacak mı?
Hükümet ev hanımlarına sigorta primlerinin üçte birini karşılamayaı vadetmişti. Umutla bekleyen milyonlarca kadın prim desteği ve yıpranma hakkına ilişkin düzenlemenin hızla devreye alınmasını istiyor. Peki, Prim desteği çıkacak mı? SGK uzmanı yanıtladı.
Ev hanımlarına seçim vaadi olarak sunulan “devlet prim desteği ve yıpranma hakkıyla erken emeklilik” için gözler yapılacak düzenlemelere çevrildi.
Ev kadınları SGK primlerini ödemede güçlük yaşıyor
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında ev kadınlarının SGK primlerini ödemede zorlandıklarını dikkat çekerek, milyonlarca kadının seçimde sözü verilen prim desteği ve yıpranma vaadinin bir an önce çıkmasını beklediğini yazdı.
Primler yüksek
Karakaş, “Ev hanımları ise bir iş yerinde çalışmadıklarından ancak isteğe bağlı sigorta yoluyla emekli olabilmektedir. İsteğe bağlı sigorta vasıtasıyla çalışmadan emeklilik; SGK’ya başvurup kendi primlerini kendi yatırarak emeklilik şartları gerçekleşince SGK’dan emekli olabilme uygulamasıdır. Ancak çalışmayan ve geliri olmayan kadınların bu sigortaya devam etmelerinde en büyük engel yüksek primlerdir” dedi.
İsteğe bağlı sigorta primi ne kadar?
Karakaş, ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primini tabandan ödediğini belirterek aylık prim tutarının bütçeye aştığını belirtti. Karakaş, “Tabandan dahi olsa geçen sene her ay en az 6 bin 400 TL’yi aşkın prim ödeyen ev kadınları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren her ay 8.320 TL ödeyeceklerdir” dedi.