Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi gündemde: Prime devlet desteği gelecek mi? Cem Kılıç yanıtladı

Ev kadınlarına emeklilik hükümetin seçim vaadiydi”

Prof. Dr. Kılıç, ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi ile ilgili “AK Parti’nin seçim dönemi vaatlerinden olan ‘Ev kadınlarına emeklilik’ düzenlemesi ile ilgili beklentiler kamuoyunda yeniden gündem oldu. Ev kadınlarına emeklilik hükümetin seçim dönemi vaatlerinden birisiydi. O dönem konuşulmuştu.