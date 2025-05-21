Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi gündemde: Prime devlet desteği gelecek mi? Cem Kılıç yanıtladı
Seçimde gündeme gelen ‘ev kadınlarına emeklilik’ vaad ile ilgili düzenlemenin geleceği iddia edilmişti. Prime ek yapılacak devlet desteği ile ilgili düzenleme iddiaları konuşulurken, konu ile ilgili TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç Ankara’da konuşulanları anlattı. Peki, Prime devlet desteği gelecek mi? İşte detaylar
Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi ile ilgili beklentiler arttı. Sık sık gündeme gelen düzenleme ile ilgili son durumu TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç düzenlemenin detaylarını ve devletin sağlayacağı prim desteği ihtimalini NTV'ye değerlendirdi.
Ev kadınlarına emeklilik hükümetin seçim vaadiydi”
Prof. Dr. Kılıç, ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi ile ilgili “AK Parti’nin seçim dönemi vaatlerinden olan ‘Ev kadınlarına emeklilik’ düzenlemesi ile ilgili beklentiler kamuoyunda yeniden gündem oldu. Ev kadınlarına emeklilik hükümetin seçim dönemi vaatlerinden birisiydi. O dönem konuşulmuştu.
Bununla ilgili kanuni düzenleme şu an için yok. Yakın gelecekte de olacağını açıkçası ben düşünmüyorum” diye konuştu.
“Ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık uygulanıyor”
Kılıç, zaten ev kadınlarının sisteme dahil olabileceği bir sistem olduğunu dikkat çekerek, “Herhangi bir Sosyal Güvenlik Sistemi’ne dahil olmayan bir kadınımız isteğe bağlı sigortalılık yoluyla sosyal güvenlik dolaysıyla emeklilik hakkını elde edebiliyor.