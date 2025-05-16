Ev kadınlarına emeklilik paketi yolda: İşte prim desteği, yaş avantajı ve merak edilen tüm detaylar

Ev kadınlarına emeklilik desteği için hazırlıklar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Işıkhan, "Haziran ya da Temmuz ayında altyapı hazırlıklarını tamamlayarak teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunmayı planlıyoruz.