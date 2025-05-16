Ev kadınlarına emeklilik paketi yolda: İşte prim desteği, yaş avantajı ve merak edilen tüm detaylar
Ev kadınlarının emekliliğini kolaylaştıracak reform için çalışmalar başladı. İlk adım olarak prim desteği planlanırken, yaş indirimi de değerlendirmeye alındı. Bu çerçevede iki ayrı formül üzerinde duruluyor.
Ev kadınlarına emeklilik desteği için hazırlıklar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Işıkhan, "Haziran ya da Temmuz ayında altyapı hazırlıklarını tamamlayarak teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunmayı planlıyoruz.
İçeriği henüz netleşmedi, detaylı bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının çocuk sayısı, engel durumu ve hizmet süresi gibi kriterler dikkate alınacak" dedi. Bakanın açıklamaları ev kadınları arasında heyecan yaratırken, düzenlemenin detayları merakla bekleniyor.
EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ
Çalışmanın ilk adımını, ev kadınlarına sağlanacak prim desteği oluşturuyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu destekten, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm ev kadınları faydalanabilecek.