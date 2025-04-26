Ev kadınlarına emeklilik yasası ne zaman çıkacak? Bakan Işıkhan müjdeyi tarih vererek duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi ile ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, engelli çocuğu olan kadınlara, ev kadınlarına desteklerle ilgili teknik çalışma yapılacağını dikkat çekerek emeklilik müjdesi ile ilgili tarih verdi. Peki, En kadınlarına emeklilik yasası ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında 'ev kadınlarına emeklilik' ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
Emeklilik ile ilgili yasal düzenleme için tarih verdi
Bakan Işıkhan, ev kadınlarının emekliliği için çalışma yürüttüklerini dikkat çekerek, yasal düzenleme için tarih verdi. Bakan Işıkhan hem çalışma hayatı hem de emeklilik süreci ile ilgili bakanlığın çalışmaları ile ilgili ayrıntıları anlattı.
"Ev kadınlarının emekliliği için çalışma yürütüyoruz"
Işıkhan, bakanlığın kadınlara yönelik kapsamlı projeler hazırladığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Ev kadınlarının emekliliği için çalışma yürütüyoruz. Kadın istihdam oranlarımız, iş gücüne katılım oranlarımız arzu edilen noktada değil. Biz de bunu düşünerek özellikle kadınların iş gücüne katılımını arttırmak, toplumsal refaha ve ekonomik büyümeyi desteklemek açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kapsamlı projeleri başlattık ve bazıları da devam ediyor. En önemli projelerimizden bir tanesi iş pozitif programımızdır. Bu da geçen yıl, 2024 yılında saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, birçok bakanlığımızın da katkılarıyla özellikle kadın istihdamının arttırılmasına yönelik, kadınların iş gücü piyasalarında daha görünür olmalarını sağlamak, istihdamlarını desteklemek ve onları güçlendirmek amacıyla başlattığımız bir program oldu."
"Teşvikler, destekler ve hibe programları devreye alındı"
Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok bakanlığın sade kadınlar için değil birçok yaş grubu için teşvik, destek ve hibeleri devreye aldığını dikkat çeken Bakan Vedat Işıkhan, "Aslında sadece kadınlara değil, birçok yaş grubuna önemli teşvikler, destekler ve hibe projeleri söz konusu aslında iş pozitifte bunları bir platform altına toplamış olduk. Rakamı paylaşmak isterim. 2024 yılından bugüne 1.077.205 kadın istihdama katılmış oldu. İş pozitif kapsamında bu gerçekten büyük bir başarı, devam eden bir projemiz. Türkiye'nin farklı illerinde her gün bu sayının arttığını görüyoruz. Bunun yanında kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projemizi devam ettiriyoruz. Bu bak projesi kapsamında da özellikle imalat, sağlık, bilgi ve iletişim sektöründe çalışan kadınların istihdam sürecine girmelerini destekleyecek önemli teşviklerde bulunduk" dedi.