Ev kadınlarına emeklilik yasası ne zaman çıkacak? Bakan Işıkhan müjdeyi tarih vererek duyurdu

"Teşvikler, destekler ve hibe programları devreye alındı"

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok bakanlığın sade kadınlar için değil birçok yaş grubu için teşvik, destek ve hibeleri devreye aldığını dikkat çeken Bakan Vedat Işıkhan, "Aslında sadece kadınlara değil, birçok yaş grubuna önemli teşvikler, destekler ve hibe projeleri söz konusu aslında iş pozitifte bunları bir platform altına toplamış olduk. Rakamı paylaşmak isterim. 2024 yılından bugüne 1.077.205 kadın istihdama katılmış oldu. İş pozitif kapsamında bu gerçekten büyük bir başarı, devam eden bir projemiz. Türkiye'nin farklı illerinde her gün bu sayının arttığını görüyoruz. Bunun yanında kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projemizi devam ettiriyoruz. Bu bak projesi kapsamında da özellikle imalat, sağlık, bilgi ve iletişim sektöründe çalışan kadınların istihdam sürecine girmelerini destekleyecek önemli teşviklerde bulunduk" dedi.