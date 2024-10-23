Ev kadınlarının vazgeçilmeziydi! İflas sürecinde olan mutfak ürünleri markası geri dönüyor

Tupperware’den alacaklı olanlar borcu silecek

İflas eden Tupperware yaptığı açıklamada, varlıklarının açık artırma planlarını iptal ettiğini duyurdu. Şirket, alacaklılara 23,5 milyon dolar nakit ödeme yapacak ve alacaklılar da şirkete olan 63 milyon dolardan fazla borcu silecek veya azaltacak.