Ev kadınlarının vazgeçilmeziydi! İflas sürecinde olan mutfak ürünleri markası geri dönüyor
Ürünleriyle mutfakların vazgeçilmezi olan Tupperware iflas başvurusu süreciyle gündeme gelmişti. Zamanla tüketicilerin markaya olan ilgisinin azalmasıyla kötü günler geçiren marka iflas sürecinde açık artırma için girişimde bulunmuştu. Tupperware, müzayedeyi iptal ederek 23,5 milyon dolar nakit ve 63 milyon dolarlık borç hafifletme karşılığında işini alacaklılara satmayı kabul etti.
Dünyanın en ünlü mutfak ürünleri ve ev eşyası markası iflas nedeniyle kötü günleri artık geride bırakıyor. İflas bayrağını çekmeye hazırlanan ünlü marka Tupperware iflas sürecinde açık artırma planını iptal ederek 23,5 milyon dolar nakit ve 63 milyon dolarlık borç hafifletme karşılığında işini alacaklılara satmayı kabul etti.
ABD’li dev marka geri dönüyor
Tupperware'i devralacak olan alacaklılar arasında Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners ve Bank of America'nın bir ticaret birimi bulunuyor.
Gıda saklama kaplarıyla ünlü Tupperware açık artırmayı iptal etti
Eylül 2024'te ABD'li gıda saklama kapları üreticisi Tupperware Brands, artan mali kayıplarla karşı karşıya kaldığı için ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirket varlıklarını açık artırmayla satmayı planlıyordu.
Tupperware’den alacaklı olanlar borcu silecek
İflas eden Tupperware yaptığı açıklamada, varlıklarının açık artırma planlarını iptal ettiğini duyurdu. Şirket, alacaklılara 23,5 milyon dolar nakit ödeme yapacak ve alacaklılar da şirkete olan 63 milyon dolardan fazla borcu silecek veya azaltacak.