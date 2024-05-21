Ev sahibi-kiracı arasında yeni kriz: Yargıtay sınırlama koyuyor

Arabulucu Avukat Niymet Yaman Yıldırım, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Yargıtay diyor ki; hafta içi iki ya da dört saat, hafta sonu iki ya da dört saat olacak şekilde düzenleme yapılıyor. En önemlisi de bunu sınırlı süreyle yapıyor. Altı ay boyunca gösterebilirsin, üç ay süreyle gösterebilirsin gibi sınırlama koyuyor."