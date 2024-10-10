Ev sahibi-kiracı arasında yeni tartışma başladı! Uzmanı açıkladı: Kiralık daire sayısı artıyor
Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılacağının açıklanması, elden ödeme yapan kiracılara verilecek ceza, kira gelirlerinin vergilendirilmesi için atılan adımlarla kirada yeni dönem gündem oldu. Kira kontratı olmayan, ödemeyi elden yapan kiracılar kontrat yapmak istediğinde ev sahipleri ‘ya zam yaparım ya da evi boşaltırsın’ şeklinde baskı yapmaya başladı. Bu durumda kiracılar ne yapmalı?
Ekonomi yönetiminin kiradaki kayıp kaçaklarını önlemek ve vergi gelirlerini artırmak adına attığı adımlar kamuoyunda merak uyandırdı. Bu süreçte Hazine kira geliri beyanını zorunlu tutarken, Gelir İdaresi Başkanlığı elden kira ödeyen kiracılara da para cezası uygulanacağını duyurdu. 2025 itibarıyla da kira kontratlarının e-Devlet üzerinden entegrasyonu sağlanacak.
Bu süreçte kira kontratı olmayan, parayı elden ödeyen kiracılar, mülk sahipleri ile kontrat yapma, ödemeyi resmi yollarla yapma talebinde bulunduklarında vergi ödemek istemeyen ev sahiplerinden ‘ya kiraya zam yaparım ya da evi boşaltırsın’ şeklinde geri dönüşler gelmeye başladı.
Yaz aylarının ardından büyükşehirlerde kira fiyatlarında bir düşüş olduğu konuşuluyor. Peki ekim itibarıyla fiyatlarda bir gerileme var mı? Ev sahipleri kontrat yapmayı reddedip, parayı elden alma, banka transferinde kira ödemesi yazmama gibi talepleri diretirse kiracılar bu durumda ne yapmalı?
‘MUTLAK YAZILI KONTRAT YAPILMALI’
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Kira kontratı yapılmadan kiraya verilen evler aslında çok az sayıda. Bunlar ancak adres beyanında bulunma ihtiyacı olmayan, bazen öğrenciler için ya da kısa dönemli kiralamalar için yapılıyor.