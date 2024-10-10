Ev sahibi-kiracı arasında yeni tartışma başladı! Uzmanı açıkladı: Kiralık daire sayısı artıyor

‘MUTLAK YAZILI KONTRAT YAPILMALI’

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:

“Kira kontratı yapılmadan kiraya verilen evler aslında çok az sayıda. Bunlar ancak adres beyanında bulunma ihtiyacı olmayan, bazen öğrenciler için ya da kısa dönemli kiralamalar için yapılıyor.