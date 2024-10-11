Ev sahibi olmak isteyenler en karlı yolu buldu! Konut fiyatları çıkmadan akın akın kredi çekiyorlar
Konut fiyatları son 1 yılda değer kaybetti. Kredilerin yüksek oluşu ev almak isteyenlerin planlarını ertelemesine neden olmuştu. Konut kredi faizlerinde son dönemde yaşanan düşüşler ev almak için harekete geçti. Hala yüksek olsa da fiyatların ateşi çıkmadan bankalara krediye koşanların sayısı artıyor. İhtiyacı olanlar “Şimdi yüksek faizle kredi çeker, faizler düşünce de yapılandırırım” hesabı yapmaya başladı. Peki, Faizler düşünce yapılandırmak mümkün mü? Yapılandırma hangi durumda avantajlı olur? İşte evde kredi ve yapılandırma hesabı...
Konut fiyatları 1 yıldır geriliyor. Konut faizlerinin yüksek oluşu ev almayı planlayanların hayallerini ertelemesine neden olmuştu. Ancak son dönemde konut kredisinde yapılan kampanyalar yeni hesapları devreye aldı.
Konut fiyatları faiz indirimlerine aşırı duyarlı. Fırsatçı ev sahiplerinin 1-2 milyon liralık zam yapmasına neden olabiliyor. Bu yüzden fiyatların ateşi çıkmadan bankaya koşanların sayısı son dönemde arttı.
Konut kredisinde geri çekilmeler yaşandı ama hala kredi çekmek için oran yüksek. Ancak kredilerde gelecek dönemde düşüş beklentileri artarken şimdiden konut alanların sayısı da az değil.
Son zamanlarda ‘konut fiyatlarının ateşi çıkmadan, yüzde 2.79-3.00 arası faizle kredi çekip bu oranlar düşünce de yapılandırma yaparım’ diyenlerin sayısı artmaya başladı.