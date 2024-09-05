Ev sahibi ve kiracılar dikkat: 20 bin TL kiranın 35 bin TL olması istendi! Dikkat çeken anlaşma
Kiracı-ev sahibi uyuşmazlıklarında yaşanan örneklere bir yenisi eklendi. Kiracı 20 bin TL kira öderken, ev sahibi rayicin 40 bin TL olduğunu, 35 bin TL kira bedeli istediğini bildirdi. Taraflar anlaşamayınca arabulucu huzurunda dikkat çeken bir çözüm üretildi.
Ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarının yanı sıra komşular arasındaki sorunlar da arabulucu huzurunda çözüme kavuşabiliyor. 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla devreye alınan kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulaması pek çok soruna çözüm üretmeye devam ediyor.
EV SAHİBİ 35 BİN TL İSTEDİ: DİKKAT ÇEKEN ANLAŞMA
Yaşanmış üç önemli arabuluculuk örneğini milliyet.com.tr’ye açıklayan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin, şunları söyledi:
“Yaşanmış bir arabuluculuk örneği kira bedelinde indirimle tahliye taahhütnamesi alınması şeklinde oldu. Taraflar arasında şubattan şubata yenilenen bir kira sözleşmesi vardı. Ağustos ayında arabuluculuk görüşmesi yapıldı. Mülk sahibinin belirttiğine göre çevredeki emsal kiralar 40 bin TL düzeyindeydi. Ev sahibi kiracısından 35 bin TL kira istiyordu.
Kiracı da 35 bin TL kira ödemesinin mümkün olmadığını söyledi. Görüşme neticesinde kiracı, mülk sahibinin söylediği kira rayiç değerinin doğru bir rakam olduğunu anladı.
Arabulucu huzurunda taraflar arasında şöyle bir anlaşma çıktı: Kiranın bugünkü bedel olan 20 bin TL ile devam edilmesine karar verildi. Kira bedeli mülk sahibinin istediği gibi 35 bin TL’ye çıkmadı ancak 6 ay sonrasına bir tahliye taahhüdü verilmesi konusunda anlaşıldı.