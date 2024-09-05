Ev sahibi ve kiracılar dikkat: 20 bin TL kiranın 35 bin TL olması istendi! Dikkat çeken anlaşma

EV SAHİBİ 35 BİN TL İSTEDİ: DİKKAT ÇEKEN ANLAŞMA

Yaşanmış üç önemli arabuluculuk örneğini milliyet.com.tr’ye açıklayan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin, şunları söyledi:

“Yaşanmış bir arabuluculuk örneği kira bedelinde indirimle tahliye taahhütnamesi alınması şeklinde oldu. Taraflar arasında şubattan şubata yenilenen bir kira sözleşmesi vardı. Ağustos ayında arabuluculuk görüşmesi yapıldı. Mülk sahibinin belirttiğine göre çevredeki emsal kiralar 40 bin TL düzeyindeydi. Ev sahibi kiracısından 35 bin TL kira istiyordu.