Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Arabulucu önünde dikkat çeken anlaşma! Yılda 2 kez kira zammı...

“Arabuluculuk iyi ki kira uyuşmazlıklarında yürürlüğe girdi. Çünkü adliyelerde birikmiş çok ciddi bir kira uyuşmazlığı sorunu var. Böylelikle arabuluculuk hem adliyelerde toplumun davalaşmasını engelledi hem de mevcut davaları da ortadan kaldırmak, adliyedeki yükü azaltmak açısından fayda sağladı.