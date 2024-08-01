Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Arabulucu önünde dikkat çeken anlaşma! Yılda 2 kez kira zammı...
Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunları çözmek için arabuluculuk sistemi devreye alınmıştı. Yaşanmış bir arabuluculuk örneğinde emekli bir mülk sahibi kirasının düşük kaldığını, rayiç bedelin 24 bin TL olduğunu gerekçe gösterdi, kiracı aylık 4 bin TL kira ödüyordu, taraflar arabulucuya başvurdu. Arabulucu huzurunda dikkat çeken bir anlaşmaya varıldı.
1 Eylül 2023 tarihinde devreye alınan zorunlu arabuluculuk sistemiyle birlikte kiracı ve ev sahiplerinin uyuşmazlıkları çözüme kavuşmaya başladı. Arabuluculukla birlikte pek çok kira sorunu davadan dönerken, taraflar bir şekilde uzlaşmayı başardı.
Gerçekte yaşanmış iki önemli arabuluculuk örneğini milliyet.com.tr’ye açıklayan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Avukat Dr. Umut Metin şu ifadeleri kullandı:
“Arabuluculuk iyi ki kira uyuşmazlıklarında yürürlüğe girdi. Çünkü adliyelerde birikmiş çok ciddi bir kira uyuşmazlığı sorunu var. Böylelikle arabuluculuk hem adliyelerde toplumun davalaşmasını engelledi hem de mevcut davaları da ortadan kaldırmak, adliyedeki yükü azaltmak açısından fayda sağladı.
‘YILDA 2 KEZ KİRA ARTIŞI BELİRLENDİ’
Gerçekte yaşanmış bir arabuluculuk olayından bahsetmek gerekirse kiracı ile mülk sahibi arasında bedelde bir uyuşmazlık vardı. Ödenen aylık kira bedelinin çok düşük kaldığı bir noktayla karşılaşmıştık.