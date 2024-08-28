Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Davasız 19 günde tahliye edildi
Ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında her gün yeni bir detay çıkıyor. Tahliye taahhütnamesi veren bir kiracı, taahhütnamede belirtilen tarihte evi boşaltmayınca konu yargıya taşındı. Ev sahibi dava yoluna gitmeden kiracıyı tahliyeye zorladı. İşte detaylar...
İstanbul Şişli’de uzun bir süredir kiracı olan bir kişi tahliye taahhütnamesi imzalamasına rağmen taahhütnamede yer alan tarihte evi boşaltmak istemedi. Ev sahibi konuyla ilgili tahliye talebi ve icra takibi başlattı. Kiracı 7 gün içerisinde tebligata itiraz etmedi. Kiracıdan itiraz gelmeyince tahliye durumu ortaya çıktı.
‘TAHLİYE VE HACİZ TALEPLİ İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI’
İlgili kira uyuşmazlığında ev sahibinin avukatı Gizem Gonce, milliyet.com.tr’ye yaşanan süreci anlattı. Gonce, şunları söyledi:
“Müvekkilimiz ev sahibi ve Şişli’de bir evi var. Uzun yıllardır kiracı evde oturuyor. Kiracı düzenli olarak kira bedellerini ödememekle birlikte vermiş olduğu tahliye taahhütnamesine uymayacağını söylemleri ile beyan etti.
KİRACI ‘EVDEN ÇIKMAYACAĞIM’ DEDİ
Tahliye taahhütnamesi sözleşmeden sonraki gün yapılmış olsa da kiracı, ‘tahliye taahhütnamesini icra takibine koysan da ben çıkmayacağım’ şeklinde söylemlerde bulundu.
Bunun üzerine 1 Ağustos 2024 tarihli tahliye taahhütnamesine uyulmadığı için 2 Ağustos 2024 tarihinde tahliye taahhütnamesini icra takibine koyarak tahliye ve haciz talepli icra takibi başlatıldı.