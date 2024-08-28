Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Davasız 19 günde tahliye edildi

‘TAHLİYE VE HACİZ TALEPLİ İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI’

İlgili kira uyuşmazlığında ev sahibinin avukatı Gizem Gonce, milliyet.com.tr’ye yaşanan süreci anlattı. Gonce, şunları söyledi:

“Müvekkilimiz ev sahibi ve Şişli’de bir evi var. Uzun yıllardır kiracı evde oturuyor. Kiracı düzenli olarak kira bedellerini ödememekle birlikte vermiş olduğu tahliye taahhütnamesine uymayacağını söylemleri ile beyan etti.