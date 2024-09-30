Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Ev sahibi ve kiracı soluğu arabulucuda aldı, maaşa göre zamda anlaştı

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, müzakeresi tamamlanan 6 milyon 223 bin 211 dosyadan 4 milyon 72 bin 786’sının anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu. Böylelikle arabuluculukta başarı oranı yüzde 65 oldu. Bakan Tunç kira uyuşmazlıklarında başarı oranının ise yüzde 47 olduğunu belirtti.