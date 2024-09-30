Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Ev sahibi ve kiracı soluğu arabulucuda aldı, maaşa göre zamda anlaştı
Kiralarda yaşanan fahiş artışla birlikte son dönemde ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları bir hayli artınca çözüm olarak da zorunlu arabuluculuk uygulaması devreye girmişti. Gerçekte yaşanmış bir arabuluculuk örneğinde ise havuzlu lüks bir sitede kiracı 8 bin TL ödemekteydi, rayiç kiralar ise 30 bin TL’yi buluyordu. Ev sahibi ve kiracı anlaşamayınca konu arabulucuya intikal etti. Taraflar arasından çıkan karar ise dikkat çekici...
1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla zorunlu olarak uygulanan ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarında arabuluculuk yöntemi birçok sorunu davaya intikal ettirmeden çözüyor.
Arabulucu huzurunda çözüme kavuşan hususlar sadece kira ile sınırlı değil, işçi-patron uyuşmazlıkları, kat mülkiyeti ve komşulukla ilgili uyuşmazlıklarda da arabulucu huzurunda çözüme kavuşuyor.
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, müzakeresi tamamlanan 6 milyon 223 bin 211 dosyadan 4 milyon 72 bin 786’sının anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu. Böylelikle arabuluculukta başarı oranı yüzde 65 oldu. Bakan Tunç kira uyuşmazlıklarında başarı oranının ise yüzde 47 olduğunu belirtti.
EV SAHİBİ VEFAT ETTİ, MİRASÇILARDAN BİRİ KİRACIDAN 20 BİN TL İSTEDİ... İŞTE ARABULUCUNUN ÇÖZÜMÜ
Ev sahibi-kiracı arasında yaşanmış 2 arabuluculuk örneğini milliyet.com.tr’ye açıklayan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin, şunları söyledi:
“İstanbul Halkalı’da bulunan 2+1 nitelikli konutun 2024 yılı Ocak ayı kirası aylık 7.000-TL seviyesindeydi. Sözleşmenin yenilenme tarihi ise şubat ayı olmakla birlikte mal sahibi yeni aylık kiranın 12.000-TL olmasını istedi. Kira bu şekilde 2 ay ödendikten sonra ev sahibi vefat etti. Kira, vefat edenin eşine kiracı tarafından 2 ay üst üste 12.000-TL olarak ödendi.