Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Tahliye taahhütnamesi imzalandı, mahkemeden dikkat çeken karar
Ev sahibi ve kiracı davalarına yeni örnekler ekleniyor. Yaşanmış bir kira davası örneğinde kira sözleşmesi yapıldıktan iki ay sonra tahliye taahhütnamesi imzalandı. Kiracı taahhüt ettiği zamanda evi boşaltmayarak tahliye taahhütnamesinin boş verildiğini iddia etti. Mahkeme konuyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. İşte detaylar...
Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kira davalarına ilişkin gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Gerçekte yaşanmış iki kira davası örneğini avukat Gizem Gonce, milliyet.com.tr’ye açıkladı.
İlk kira davası örneğinde kiracı 1 yıl içerisinde iki kez kira bedelini zamanında ödemedi ve ev sahibi buna istinaden iki kez icra takibi başlattı.
Diğer kira davası örneğinde ise kira sözleşmesi yapıldıktan 2 ay sonra kiracı tahliye taahhütnamesini imzaladı. Taahhütnamede yer alan sürede evi boşaltmayınca konu yargıya taşındı. İki kira davasında da mahkemeden önemli kararlar çıktı.
Avukat Gizem Gonce, davalarla ilgili şunları söyledi:
“İlk kira davası örneğinde kiracı, kira sözleşmesindeki bedelleri düzenli olarak ödemiyor. 01.04.2016 tarihinde başlayan kira sözleşmesinde aylık kira bedeli 1.500 TL. Aylık kira bedelini kiracı geç ödüyor ve bundan kaynaklı olarak İstanbul Anadolu İcra Dairesi’nde 2023 yılında ödenmeyen kira bedellerinden kaynaklı icra takibi başlatıldı. Kiracıya usulüne uygun tebligat yapıldı. 30 gün içerisinde kiracı ödenmeyen kira bedellerine itirazda bulunmadan kirayı icra dairesine ödeyerek dosyayı kapattı.