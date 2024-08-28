Ev sahibinin kira artışında bulduğu yöntem şok etti: TÜFE yetmez gram altına göre olsun
Kira artışında yüzde 25 zam sınırınn kaldırılıp eskiden olduğu gibi TÜFE üzerinden zam yapma uygulaması geri döndü. Ancak bu oran bazı ev sahiplerine yetmedi. Ankara’da bir ev sahibi kirayı gram altındaki yıllık artışa endeksledi.
Kira artışlarında yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından ev sahiplerinden birbirinden ilginç talepler gelmeye devam ediyor.
Bunun son örneği Ankara’da yaşandı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Altındağ ilçesinde bir ev sahibinin kira artış bedelini TÜFE yerine gram altın üzerinden belirlediğini söyledi.
KİRA BEDELİ 7 GRAM ALTIN
“Ev sahibi kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş” diyen Akçam, şunları söyledi:
"Fakat bu bir süre sonra kiracıda kafa karışıklığına sebep olunca bundan vazgeçilmiş. Her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verilmiş.
Ancak bundan da memnun olmayan ev sahibi 12 ayın sonunda belirlenecek olan yeni kira oranını TÜFE üzerinden yapmak yerine 12 ay içerisinde gram altın ne kadar artmışsa onun üzerinden belirlemeye karar vermiş. Bunu da kira kontratına eklemiş.