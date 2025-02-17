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  4. Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri başlıyor: Kimler vergiden muhaf olacak?

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri başlıyor: Kimler vergiden muhaf olacak?

2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri 3 Mart Pazartesi günü başlıyor. Son ödeme tarihi 31 Mayıs olarak belirlenirken, gecikme durumunda aylık yüzde 4,5 faiz uygulanacak.

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri başlıyor: Kimler vergiden muhaf olacak? - Sayfa 1

2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri başlıyor. Mesken sahiplerinin çevre temizlik vergisi, su faturalarıyla birlikte tahsil edilecek. İş yerleri ve farklı kullanım alanlarına sahip binalar için çevre temizlik vergisinin, emlak vergisi taksit dönemlerinde doğrudan belediyelere ödenmesi gerekecek.

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Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri başlıyor: Kimler vergiden muhaf olacak? - Sayfa 2

Emlak vergisi iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödemeleri 3 Mart'ta başlayacak ve son ödeme tarihi 31 Mayıs olacak. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak.

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Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri başlıyor: Kimler vergiden muhaf olacak? - Sayfa 3

EMLAK VERGİSİ ÜCRETİ NE KADAR ARTTI?

2025'te emlak vergisi fiyatları yüzde 43,93'ün yarısı olan yüzde 21,97 oranında yükselecek. 1000 TL vergi ödüyorsanız, 1.200 TL vergi ödeyeceksiniz.

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Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri başlıyor: Kimler vergiden muhaf olacak? - Sayfa 4

İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

2025 emlak vergisi iki taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri 3 Mart Pazartesi günü başlayacak. Emlak vergisinin ilk taksiti 31 Mayıs dönemine kadar ödenebilecek.

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