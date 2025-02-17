Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri başlıyor: Kimler vergiden muhaf olacak?
2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri 3 Mart Pazartesi günü başlıyor. Son ödeme tarihi 31 Mayıs olarak belirlenirken, gecikme durumunda aylık yüzde 4,5 faiz uygulanacak.
2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri başlıyor. Mesken sahiplerinin çevre temizlik vergisi, su faturalarıyla birlikte tahsil edilecek. İş yerleri ve farklı kullanım alanlarına sahip binalar için çevre temizlik vergisinin, emlak vergisi taksit dönemlerinde doğrudan belediyelere ödenmesi gerekecek.
Emlak vergisi iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödemeleri 3 Mart'ta başlayacak ve son ödeme tarihi 31 Mayıs olacak. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak.
EMLAK VERGİSİ ÜCRETİ NE KADAR ARTTI?
2025'te emlak vergisi fiyatları yüzde 43,93'ün yarısı olan yüzde 21,97 oranında yükselecek. 1000 TL vergi ödüyorsanız, 1.200 TL vergi ödeyeceksiniz.