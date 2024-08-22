Ev sahipleri hukuki çözüm arıyor: Kiracı geçmişe dönük kira farkı ödemek zorunda kalabilir mi?
Geçmiş dönemde yüzde 25 zam sınırlaması nedeniyle bazı ev sahiplerinin aldığı kira bedeli rayicin oldukça altında kaldı. Ev sahipleri de çözümü hukuki yollarda aramaya başladı. Peki kiracı geçmişe dönük kira farkı ödemek zorunda kalabilir mi? İşte detaylar...
Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarına dair pek çok dava kamuoyunun gündemine gelmeye devam ediyor. Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uygulamasıyla birlikte eski kiracılarla piyasadaki rayiç kiralar arasında fark artmıştı.
Peki 5’inci yılın ardından ev sahipleri kiranın düşük kaldığını gerekçe göstererek geriye dönük kira talep edebilir mi? Konuyla ilgili merak edilenleri Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin ve Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı milliyet.com.tr’ye anlattı.
ÖZELMACIKLI: ‘ANLAŞMAZLIK OLMASA DA HAKİM BELİRLEYEBİLİR’
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi
“Kira tespit davası açmanın borçlar kanunu çerçevesinde bazı şartları var. Bu şartlardan bir tanesi kira bedeliyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık olmasa da 5 yıldan uzun süreli olan kira sözleşmelerinde kira bedelinin hakim tarafından belirlenebilmesi kanunen kabul edilmiştir.
YENİ KİRA NASIL BELİRLENİYOR?
Altıncı yıl için kira artış oranını taraflar kendileri belirlemeden doğrudan bunu dava konusu yapabilirler. Hakim de bu konuda emsal kira bedellerine, bilirkişi marifeti ve taraflarca ibraz edilen emsal kontrat örneklerine bakıyor. Emsal alınabilmesi için bazı kriterler var. Sadece internette yer alan ilanlar üzerinden bir emsal alınmıyor.