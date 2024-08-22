Ev sahipleri hukuki çözüm arıyor: Kiracı geçmişe dönük kira farkı ödemek zorunda kalabilir mi?

ÖZELMACIKLI: ‘ANLAŞMAZLIK OLMASA DA HAKİM BELİRLEYEBİLİR’

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi

“Kira tespit davası açmanın borçlar kanunu çerçevesinde bazı şartları var. Bu şartlardan bir tanesi kira bedeliyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık olmasa da 5 yıldan uzun süreli olan kira sözleşmelerinde kira bedelinin hakim tarafından belirlenebilmesi kanunen kabul edilmiştir.