Ev sahiplerine kritik uyarı: Maliye denetimleri sıkılaştırdı! Cezası 20 milyon TL'ye kadar çıkıyor

Ev sahipleri için kira beyannamesi verme süreci resmen başladı. 2024 yılı için belirlenen istisna tutarını geçen kira geliri elde eden mülk sahipleri, beyanname doldurarak gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Vergi ödemeleri ise iki taksit halinde, Nisan ve Temmuz aylarında yapılacak.