Ev sahiplerine kritik uyarı: Maliye denetimleri sıkılaştırdı! Cezası 20 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Ev sahipleri için kira beyanname süreci başlarken, Maliye Bakanlığı denetimleri daha da sıkılaştırdı. Yeni düzenleme kapsamında, kira gelirini beyan etmeyen veya eksik bildiren mükelleflere 5 bin TL’den başlayıp 20 milyon TL’ye kadar varan cezalar uygulanacak.
Ev sahipleri için kira beyannamesi verme süreci resmen başladı. 2024 yılı için belirlenen istisna tutarını geçen kira geliri elde eden mülk sahipleri, beyanname doldurarak gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Vergi ödemeleri ise iki taksit halinde, Nisan ve Temmuz aylarında yapılacak.
Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin süresinde iletilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ayrıca, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi halinde, mükelleflere bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek.
Vergi Uzmanı İsmail Vefa Ak, kira gelirleriyle ilgili yeni düzenlemeler ve denetimlerin sıkılaştırılması hakkında detayları Haber7’ye anlattı.