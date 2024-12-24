Ev sahiplerinin gözü asgari ücret ve emekli maaş zammında: 'Kiralık' ilanları kaldırıldı
Kiralık ev ilanlarında son 1 aydır düşüş var. Emlak sektörünün temsilcileri, bazı ev sahiplerinin ilanları geri çekip, asgari ücret ve emekli maaş zamları sonrası yüksek fiyattan yeniden ilana çıkacaklarını öne sürüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre asgari ücret ve emekli maaşlarına gelecek zamlar, ev sahiplerini harekete geçirdi.
İlan sitelerinde kiralık olarak bekleyen bazı ilanlar kaldırıldı. İddiaya göre ev sahipleri asgari ücret ve emekli maaş zammının belli olmasının ardından yüksek fiyattan yeniden ilana çıkacak.
KİRALIK EV İLANI SAYISINDA DÜŞÜŞ
Kiralık ev ilanı sayılarında düşüş de dikkat çekiyor. Özellikle yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılması sonrası 300 binlere kadar çıkan kiralık ev ilanları, bugün 200 bin seviyelerine kadar geriledi.