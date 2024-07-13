Ev sahiplerinin talepleri pes dedirtiyor! Peki bu istekler yasal mı? Kiracılar ne yapmalı?
Ev sahiplerinin kiralama yaparken kiracılarından istekleri pes dedirtmeye başladı. Ev sahipleri artık sabıka kaydı, maaş bordrosu, memur kefil, kredi notu raporu gibi taleplerde bulunuyor. Ev sahipleri özel sektörde çalışan kefil de istemiyor. Peki bu talepler yasal mı? Ev sahipleri böyle isteklerde bulunabilir mi? Böyle bir durumla karşılaşan kiracılar ne yapmalı? İşte detaylar...
Kiralık daire ilanlarında ev sahiplerinin talepleri dikkat çekici boyutlara ulaştı. Sabıka kaydı, maaş bordrosu, memur kefil, kredi notu raporu gibi taleplerle ev sahipleri evlerini kiralamak istiyor. Peki bu istekler yasal mı? Bu tip durumlarda kiracılar ne yapmalı?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Son dönemde mal sahipleri tarafından kiraya verilen gayrimenkul ilanlarında birçok farklı şartı görebiliyoruz. Burada memur olmasını isteyen, memur olmasa da memur kefil isteyen, adli sicil kaydını, kredi skorunu, çalıştığı şirketten maaş bordrosunu isteyen birçok ilan var.
Genel anlamda baktığımızda yerlerini kiraya vermek isteyen mal sahipleri son dönemde bazı çekinceler yaşıyor. Hukukta 200 binin üzerinde dosya var. Birçok kişi davalık durumda. Kiracıların kirayı ödememe riski gün geçtikçe artıyor. Mal sahipleri dairelerini kiraya verirken, kişinin kirasını ödeyebileceğini garanti altına almak istiyor.
Tahliye davalarının uzun sürmesi mal sahiplerinin tedirginliklerinden biri. Bu nedenle kiraya verirken ister istemez kişilerin ekonomik şartlarını belirleyici bazı ek taleplerde bulunabiliyorlar.