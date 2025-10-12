  1. Ekonomim
  4. Ev tekstil ve mobilya devinden şok karar: 35 mağazasını kapattı, ülkeden çekildi

Ev tekstil ve dekorasyon devi 35 mağazasını birden kapatırken, aktif olarak faaliyet gösterdiği ülkeden çekildi.

Rusya ve Ukrayna’da uzun yıllardır devam eden savaş, ülke içinde faaliyet gösteren global şirketleri de derinden etkiledi.

Sektörel bazda çok sayıda firma Ukrayna pazarından çekilirken, buna son olarak ev tekstil devi de dahil oldu. 

Türkiye merkezli mobilya, dekorasyon ve tekstil devi English Home, Ukrayna pazarında beklenmedik bir karar aldı.

Sözcü’nün haberine göre Türk firma, ortalama 10 yıldır faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı. Bu kararın ardından şirketin internet sitesinde de değişiklik yapıldı. Faaliyet gösterilen ülke ve şubeler arasında artık Ukrayna yer almazken, tüm operasyonları  durduruldu.

