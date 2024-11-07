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  4. Ev ve otomobil alınır mı? Uzman isimden çarpıcı açıklama ; Pişman olursunuz

Ev ve otomobil alınır mı? Uzman isimden çarpıcı açıklama ; Pişman olursunuz

Yüksek kredi faizleri nedeniyle yerinde sabit kalan gayrimenkul ve otomotiv fiyatlarına ilişkin Barış Soydan dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ev ve otomobil alınır mı? Uzman isimden çarpıcı açıklama ; Pişman olursunuz - Sayfa 1

Ekonomiye ilişkin yazdığı köşe yazılarıyla tanınan Barış Soydan, 2025 yılına ilişkin gayrimenkul ve otomotiv sektörleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Ev ve otomobil alınır mı? Uzman isimden çarpıcı açıklama ; Pişman olursunuz - Sayfa 2

Ekonomist ve para uzmanlarının çoğu politika faizinin indirileceği ve buna bağlı olarak sektörlerin genelinde de bir fiyat artışı beklerken Soydan tam tersini beklediğini belirtti.

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Ev ve otomobil alınır mı? Uzman isimden çarpıcı açıklama ; Pişman olursunuz - Sayfa 3

DURGUNLUK 2025’İN İLK YARISININ SONUNA KADAR SÜRECEK

Midas’a konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soydan, “2025’in en az ilk yarısının sonuna kadar otomobilde de konutta da diğer piyasalarda da durgunluk devam edecek.” dedi.

 

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Ev ve otomobil alınır mı? Uzman isimden çarpıcı açıklama ; Pişman olursunuz - Sayfa 4

Satışlarda ciddi artışların görülmeyeceğini ifade eden Soydan, “Bu da reel olarak fiyatların düşmesine neden olacak. Otomobilde ikinci el de konutta birinci elde daha güçlü kampanyalar göreceğiz 2025’in başında.” değerlendirmesinde bulundu.

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