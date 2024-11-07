Ev ve otomobil alınır mı? Uzman isimden çarpıcı açıklama ; Pişman olursunuz
Yüksek kredi faizleri nedeniyle yerinde sabit kalan gayrimenkul ve otomotiv fiyatlarına ilişkin Barış Soydan dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ekonomiye ilişkin yazdığı köşe yazılarıyla tanınan Barış Soydan, 2025 yılına ilişkin gayrimenkul ve otomotiv sektörleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ekonomist ve para uzmanlarının çoğu politika faizinin indirileceği ve buna bağlı olarak sektörlerin genelinde de bir fiyat artışı beklerken Soydan tam tersini beklediğini belirtti.
DURGUNLUK 2025’İN İLK YARISININ SONUNA KADAR SÜRECEK
Midas’a konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soydan, “2025’in en az ilk yarısının sonuna kadar otomobilde de konutta da diğer piyasalarda da durgunluk devam edecek.” dedi.