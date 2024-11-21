Evde bakım maaşı ne kadar olacak (2025): Evde bakım maaşı zam yapılacak mı?
Yeni yıl yaklaşırken gözler yapılacak maaş ve diğer yardım zamlarına çevrildi. Bunlardan en merak edilenlerinden biri de evde bakım maaşı. Devlet tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görevlendirilip takip ettiği bu maaş, yardıma muhtaç yaşlı ya da hastalara veriliyor. Peki evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 evde bakım maaşı ne kadara yükselecek, zam yapılacak mı?
Aralık ayı yaklaşırken gözler tüm sektörlerde yapılacak zamlara çevrildi. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zam için meraklı bekleyişini sürdürürken, Devlet tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görevlendirilip takip ettiği evde bakım maaşının ne kadar olacağı da merak konusu.
Peki evde bakım maaşı 2025’te ne kadar olacak, zam yapılacak mı? İşte hesaplamalara göre tahmin edilen zam oranı ve maaş…
Memur maaşlarına yapılacak zam, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Bu zam oranıyla birlikte evde bakım maaşları da yeniden hesaplanacak. Şu anda 9 bin 77 lira olarak ödenen evde bakım maaşı, zam oranlarının belirlenmesinin ardından ocak ayında güncellenecek. Evde bakım maaşına yapılacak zammın detayları merakla bekleniyor. İşte öne çıkan rakamlar…