Evde bakım maaşı ne kadar olacak (2025): Evde bakım maaşı zam yapılacak mı?

Aralık ayı yaklaşırken gözler tüm sektörlerde yapılacak zamlara çevrildi. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zam için meraklı bekleyişini sürdürürken, Devlet tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görevlendirilip takip ettiği evde bakım maaşının ne kadar olacağı da merak konusu.