Evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, bedelli askerlik ücreti... İşte yeni zamlı tablo
Memur maaşlarına gerçekleşen yüzde 18,61’lik zam, sadece kamu çalışanlarını değil, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal destek ve ödemeleri de tesir etti. Evde bakım yardımından 65 yaş aylığına, engelli maaşından bedelli askerlik ücretine kadar pek çok kalem tekrardan tespit edildi.
Memur ve memur emeklilerine yapulan yüzde 18,61 oranındaki artış, çeşitli tediye ve ücretlerde de zincirleme farklılıkları beraberinde getirdi.
Enflasyon verilerinin kesinleşmesiyle beraber evde bakım yardımı, 65 yaş ve engelli aylıkları, kıdem tazminatı tavanı ile bedelli askerlik ücreti zamlandı. Yapılan güncelleme, milyonlarca kişinin gelir ve gider dengesini direkt olarak tesir etti.
Evde bakım yardımı Temmuz-Aralık 2025 Maaşı 11.538,7 Gelen Zam 2.147,4 Ocak-Temmuz 2026 Maaşı/Ücreti 13.686,1