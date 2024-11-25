Evde bakım yardımı memur zammıyla artacak! Hasta yakınına bakanın maaş artışı hesaplandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakımı yapılan hastaların yakınlarına yaptığı evde bakım yardımı memur zammı oranında artacak. Yeni yılda maaşın 12 bin lirayı bulması bekleniyor.
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine evde bakım maaş bağlanıyor. Engelli hastaların ailelerinden kopmadan bakımlarının yapılmasına olanak tanıyan evde bakım yardımı 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel artıyor.
546 bin vatandaş evde bakım maaşı alıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlerinde bakılan hastaların ailelerine ödediği maaştan 546 bin vatandaş yararlanıyor. 2006 yılında hayata geçirilen evde bakım yardımı engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyor.
Yeni yılda evde bakım yardımı memur zammı oranında artacak
Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi kişilere aylık 9 bin 77 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel artıyor. Yeni yılda maaşın 12 bin lirayı bulması bekleniyor.