Evde bakım yardımı memur zammıyla artacak! Hasta yakınına bakanın maaş artışı hesaplandı

546 bin vatandaş evde bakım maaşı alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlerinde bakılan hastaların ailelerine ödediği maaştan 546 bin vatandaş yararlanıyor. 2006 yılında hayata geçirilen evde bakım yardımı engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyor.