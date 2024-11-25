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  4. Evde bakım yardımı memur zammıyla artacak! Hasta yakınına bakanın maaş artışı hesaplandı

Evde bakım yardımı memur zammıyla artacak! Hasta yakınına bakanın maaş artışı hesaplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakımı yapılan hastaların yakınlarına yaptığı evde bakım yardımı memur zammı oranında artacak. Yeni yılda maaşın 12 bin lirayı bulması bekleniyor.

Evde bakım yardımı memur zammıyla artacak! Hasta yakınına bakanın maaş artışı hesaplandı - Sayfa 1

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine evde bakım maaş bağlanıyor. Engelli hastaların ailelerinden kopmadan bakımlarının yapılmasına olanak tanıyan evde bakım yardımı 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel artıyor.

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Evde bakım yardımı memur zammıyla artacak! Hasta yakınına bakanın maaş artışı hesaplandı - Sayfa 2

546 bin vatandaş evde bakım maaşı alıyor 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlerinde bakılan hastaların ailelerine ödediği maaştan 546 bin vatandaş yararlanıyor.  2006 yılında hayata geçirilen evde bakım yardımı engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyor.

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Evde bakım yardımı memur zammıyla artacak! Hasta yakınına bakanın maaş artışı hesaplandı - Sayfa 3

Yeni yılda evde bakım yardımı memur zammı oranında artacak

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi kişilere aylık 9 bin 77 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel artıyor. Yeni yılda maaşın 12 bin lirayı bulması bekleniyor.

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Evde bakım yardımı memur zammıyla artacak! Hasta yakınına bakanın maaş artışı hesaplandı - Sayfa 4

Maaş bağlanabilmesi için hangi kriterler aranıyor?

Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. 

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